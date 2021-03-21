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مشهد بديع.. سفير فرنسا ينشر مقطعاً مصوراً لـ «قرود» منطقة عسير

مشهد بديع.. سفير فرنسا ينشر مقطعاً مصوراً لـ «قرود» منطقة عسير
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تواصل – فريق التحرير:

نشر سفير فرنسا لدى المملكة، لودوفيك بويّ، اليوم الأحد، مقطعاً مصوراً يرصد مشهداً بديعاً لمنطقة عسير، يظهر من خلاله القرود تعتلي الجبال والمرتفعات.

ونشر الحساب الشخصي لسفير فرنسا عبر “تويتر” مقطع لجبال عسير تعتليها القرود، وذلك أثناء استقلاله مركبته على الطريق من السودة إلى رجال ألمع.

ووصف السفير اللقاء مع قرود منطقة عسير بغير المتوقع، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي: “لقاء غير متوقع مع قرود منطقة عسير على الطريق الرائع من السودة إلى رجال ألمع”.

واعتاد حساب السفير الرسمي نشر مقاطع وصور جميلة لمناطق مختلفة بالممكلة يصحبها دائما هاشتاق #السعودية_الجميلة ما يعكس مدى حبه واعتزازاه بجو المملكة وجمال الطبيعة بها.

 

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