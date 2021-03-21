«التقاعد» تنشر روابط تحميل تعريف بالمعاش بصيغة إلكترونية

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أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنها تتيح للمستفيدين المستحقين للمعاش التقاعدي الحصول على تعريف بالمعاش بصيغة إلكترونية معتمدة عبر بوابة خدمات التقاعد الإلكترونية.

وأشارت مؤسسة التقاعد، إلى أنه يمكن تحميل تعريف بالمعاش بصيغة إلكترونية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، كما يمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).