كورنيش «بيش».. تحفة جمالية ومزار سياحي يفتقر إلى بعض الخدمات (صور)

تواصل – أحمد المحلي:

يُعدُّ كورنيش بيش بشواطئه الرمليَّة الذهبيَّة الممتدّة، وممرّاته الخلاّبة، أحد أبرز كنوز مدينة بيش ، ومما زاد الشاطئ جمالا ورونقا قربه من مدينة جازان.

وتتميّز مساحات الواجهة البحريَّة الممتدة والمفتوحة بكونها وجهةً مفضلةً لنزهة العائلات، ولعب الأطفال في الحدائق، وملاعب كرة القدم والطائرة.

خدمات جيدة ولكنها «غيركافية»

وتتكامل الخدمات في شاطئ بيش السياحي حيث يباشر حرس الحدود أعمال المراقبة حرصاً على سلامة المرتادين، وكذا أعمال البلدية التي تشرف على تقديم الخدمات ونظافة وصيانة الشاطئ، ووجود مرفأ خاص بالصيادين من أبناء المحافظة، إلى جانب ممشى وممرات وُزعت على جنباتها الأشجار الطبيعية.

ورغم وجود العديد من الخدمات المتوفرة لمرتادي شاطئ كورنيش بيش، إلا أن بعض رواد الشاطئ أبدى وجهة نظر لافتقار الشاطئ إلى المزيد من أنشطة التجارية والخدمية مثل المطاعم والكافيهات وهي عنصر أساسي لتنشيط السياحة الداخلية.

كثبان ذهبية وإطلالة بهيّة

ويتمتع الشاطئ بالعديد من الزائرين من أبناء المنطقة والوافدين عليه للاستمتاع بجمال الطبيعة ، حيث تحيط بالشاطئ من جهة الشرق كثبان رملية ذهبية اللون تضفي إطلالة بهيَةً ورونقاً وجمالاً على المكان ليُكوّنا معاً لوحة جمالية تمنح الراحة والمتعة لقضاء أفضل الأوقات على شاطئ بحر محافظة بيش.