الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الصحة» توضح أعراض لقاح كورونا المتوقعة.. وتحدد طرق التعامل معها

«الصحة» توضح أعراض لقاح كورونا المتوقعة.. وتحدد طرق التعامل معها
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، الأعراض الجانبية المتوقعة المصاحبة لتناول لقاح فيروس كورنا المستجد.

ونشرت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” فيديوجراف مصحوبا بتغريدة جاء فيها “الأعراض المتوقعة من أخذ اللقاح بسيطة جدا، قد يكون ألما في مكان الحقن يتحسن بالكمادات الباردة، أو شعور بالصداع والتعب يتحسن بالإكثار من السوائل”.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه غالباً تمر تجربة تناول لقاح فيروس كورونا المستجد دون أي مضاعفات.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه في بعض الحالات قد تحدث بعض الأعراض البسيطة المصاحبة للقاح كورونا تتمثل في:

– ألم وانتفاخ تظهر على الذراع يمكن معالجتها بوضع كمادات باردة وعمل مساج للمنطقة.

– حرارة وقشعريرة.

– شعور بالإرهاق.

– صداع.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه لمعالجة الشعور بالتعب وتخفيفه ينصح بشرب الكثير من السوائل وتخفيف الملابس وتناول مسكن عند الشعور بالحرارة والألم.

مواد ذات صلة

5 رسائل مهمة.. متحدث وزارة الصحة يرد على أبرز التساؤلات الخاصة بكورونا

5 رسائل مهمة.. متحدث وزارة الصحة يرد على أبرز التساؤلات الخاصة بكورونا

لماذا يعد الفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات مهماً؟.. «الصحة» توضح

لماذا يعد الفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات مهماً؟.. «الصحة» توضح

“الصحة” تنصح بأهمية تأجيل التطعيم ضد كورونا في هذه الحالة

“الصحة” تنصح بأهمية تأجيل التطعيم ضد كورونا في هذه الحالة

متحدث «الصحة»: لا يوجد حاجة لتأجيل الحمل بعد أخذ لقاح «كورونا»

متحدث «الصحة»: لا يوجد حاجة لتأجيل الحمل بعد أخذ لقاح «كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>