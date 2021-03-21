الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن توفر وظائف شاغرة.. رابط وموعد التقديم

تواصل – فريق التحرير:
كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية عن توفر 5 وظائف صحية وطبية في الطائف وجازان ووادي الدواسر، وفقاً للمسميات التالية:
1- أخصائي تركيبات أسنان “مستشفيات القوات المسلحة بالطائف”.
2- استشاري تركيبات أسنان “مستشفيات القوات المسلحة بالطائف”.
3- طبيب نائب علم الأمراض “مستشفى القوات المسلحة بجازان”.
4- صيدلي “مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر”.
5- أخصائي أول أشعة عامة “مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران”.
ويمكن التقديم بدءًا من اليوم الأحد 8 / 8 / 1442 هـ الموافق 21 / مارس / 2021 م ، وذلك عبر الرابط التالي منهنــــــــا.