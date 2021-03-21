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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن توفر وظائف شاغرة.. رابط وموعد التقديم

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن توفر وظائف شاغرة.. رابط وموعد التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية عن توفر 5 وظائف صحية وطبية في الطائف وجازان ووادي الدواسر، وفقاً للمسميات التالية:

1- أخصائي تركيبات أسنان “مستشفيات القوات المسلحة بالطائف”.

2- استشاري تركيبات أسنان “مستشفيات القوات المسلحة بالطائف”.

3- طبيب نائب علم الأمراض “مستشفى القوات المسلحة بجازان”.

4- صيدلي “مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر”.

5- أخصائي أول أشعة عامة “مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران”.

ويمكن التقديم بدءًا من اليوم الأحد 8 / 8 / 1442 هـ الموافق 21 / مارس / 2021 م ، وذلك عبر الرابط التالي منهنــــــــا.

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