«الموارد البشرية» توضح طريقة الحصول على تأشيرة زيارة عائليه لأهل المقيم

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، كيفية الحصول على تأشيرة زيارة عائليه لأهل المقيم.

وقال حساب العناية بالعملاء على “تويتر”: “تأشيرة زيارة عائليه لأهل المقيم، تقدم وتستخرج من وزارة الداخلية حسب ما لديها من ضوابط واشتراطات خاصة بها”.

جاء ذلك رداً على سؤال جاء فيه: “إذا قدمت علي زيارة عائلية ومهنتي مندوب مبيعات، هل يتم الموافقة عليها من غير الرجوع للموسسة حقي من قبل النظام الجديد؟”.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

فضلا اذا قدمت علي زياره عائليه ومهنتي مندوب مبيعات هل يتم الموافقة عليها من غير الرجوع للموسسه حقي من قبل النظام الجديد@MOISaudiArabia — ابومحمد (@abomohamed13963)March 21, 2021