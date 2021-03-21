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5 رسائل مهمة.. متحدث وزارة الصحة يرد على أبرز التساؤلات الخاصة بكورونا

5 رسائل مهمة.. متحدث وزارة الصحة يرد على أبرز التساؤلات الخاصة بكورونا
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تواصل – فريق التحرير:

وجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عدة رسائل مهمة للمواطنين والمقيمين بشأن لقاحات كورونا.

وقال “العبدالعالي” اليوم الأحد خلال مؤتمر وزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا بالمملكة، إنه لا يوجد حاجة صحية لتأجيل التبرع بالدم بعد أخذ لقاح كورونا، نافياً وجود ارتباط بين اللقاحات والجلطات.

وأكد متحدث الصحة على عدم ضرورة أخذ مسحة قبل تلقي لقاح كورونا، مشدداً على عدم وجود موانع تحول بين السيدات المرضعات وأخذ اللقاح، فيما لا توجد حاجة لتأجيل الحمل بعد أخذ اللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم ارتفاع عدد الحاصلين على لقاح كورونا في المملكة إلى 3.1 مليون شخص، فيما تحث الوزراة الجميع (مواطنين ومقيمين) على التطعيم المتوفر في العديد من المراكز بكل منطقة، حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.

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