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هل يوجد فترة إعفاء من التغطية التأمينية؟ الضمان الصحي يجيب

هل يوجد فترة إعفاء من التغطية التأمينية؟ الضمان الصحي يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مجلس الضمان الصحي، أنه لا يوحد فترة إعفاء من التغطية التأمينية أو مهلة لرفع وثائق المؤمن لهم.

وقال المجلس، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أخي صاحب العمل: لا يوجد فترة إعفاء من التغطية التأمينية أو مهلة لرفع وثائق المؤمن لهم.

وفي وقت سابق، أوضح مجلس الضمان الصحي، آلية التأمين الطبي للوافدين بعد بدء تطبيق تحسين العلاقة التعاقدية بقرار من وزارة الموارد البشرية.

وتلقى حساب المجلس على موقع “تويتر” تساؤلاً من وافد قال فيه: “ما هي آلية التأمين الطبي للوافدين بعد تطبيق تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل؟”.

ورد مجلس الضمان الصحي بقوله: “صاحب العمل ملزم بالتأمين على جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين وهم (الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات وغير العاملات ) طوال فترة عملهم لديه”.

 

 

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