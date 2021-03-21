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تستمر 5 أيام.. تحذيرات من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة

تستمر 5 أيام.. تحذيرات من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تأثر معظم مناطق المملكة بحالة من عدم الاستقرار في الأجواء خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 23/3/2021 وحتى السبت 27/3/2021.

وحذر مركز “الأرصاد” من أن تتسبب هذه الحالة في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء على مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، كما تمتد لمناطق الرياض والقصيم والشرقية ابتداءً من يوم الأربعاء.

وتوقع المركز استمرار تأثير الأتربة المثارة يوم الجمعة على مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية والشرقية، ومن ثم تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية لمنطقتي عسير والباحة بدءًا من السبت.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة العظمى سوف يستمر يومي الثلاثاء والأربعاء على معظم مناطق المملكة، ثم يليه انخفاض اعتبارًا من الخميس على مناطق شمال وغرب المملكة، وصولًا إلى مناطق الوسط والشرق بدءًا من يوم السبت.

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