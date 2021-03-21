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موقف بطولي.. شاب يوقف نزيف مصاب قبل وصول الإسعاف بحفر الباطن (فيديو)

موقف بطولي.. شاب يوقف نزيف مصاب قبل وصول الإسعاف بحفر الباطن (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، شاب بحفر الباطن يوقف نزيف مصاب داخل سيارته قبل وصول الإسعاف لموقع الحادث.

ووثق المقطع المتداول مركبة تسير في طريق عام، ثم اصطدمت بسيارة متوقفة أمام أحد العمائر السكنية بحفر الباطن، ثم توقفت المركبة فجأة والتف عدد من المارة حولها، حيث وجدوا قائد السيارة مصاباً وينزف، ما دفع الشاب للتحرك سريعا والتعامل مع الموقف.

ورصد الفيديو، أحد الشبان يدخل إلى المركبة، ويحاول وقف النزيف الناتج عن إصابة السائق، من خلال تركيب محلول له، وتمكن بالفعل من وقفه قبل وصول الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأشاد عدد كبير من المغردين بالموقف البطولي للشاب وسرعة وحسن التصرف، لإنقاذ المصاب وعدم انتظار الإسعاف.

 

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