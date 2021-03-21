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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«وقاية» تعلن عن توفر وظائف بمجال الصحة العامة

«وقاية» تعلن عن توفر وظائف بمجال الصحة العامة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) عبر حسابها الرسمي بموقع “لينكد إن” لخدمات التوظيف، عن توفر وظائف لحملة الماجستير بمجال الصحة العامة بالرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– أخصائي أول الصحة العامة.
المؤهلات والخبرات:
1 -أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2 -درجة الماجستير في تخصص (الصحة العامة، الصحة المهنية).
3 -خبرة لا تقل عن(3 سنوات) في دور قيادي في الصحة العامة أو الصحة المهنية.
4 -رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (سارية المفعول).
5 -شهادة دعم الحياة الأساسية (BLS).
التقديم:
أوضحت هيئة الصحة العامة (وقاية) أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (إضغط هنا)، ويتطلب تسجيل الدخول إلى حساب لينكد إن Linkedin

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