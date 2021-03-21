«وقاية» تعلن عن توفر وظائف بمجال الصحة العامة

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) عبر حسابها الرسمي بموقع “لينكد إن” لخدمات التوظيف، عن توفر وظائف لحملة الماجستير بمجال الصحة العامة بالرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– أخصائي أول الصحة العامة.
المؤهلات والخبرات:
1 -أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2 -درجة الماجستير في تخصص (الصحة العامة، الصحة المهنية).
3 -خبرة لا تقل عن(3 سنوات) في دور قيادي في الصحة العامة أو الصحة المهنية.
4 -رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (سارية المفعول).
5 -شهادة دعم الحياة الأساسية (BLS).
التقديم:
أوضحت هيئة الصحة العامة (وقاية) أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (إضغط هنا)، ويتطلب تسجيل الدخول إلى حساب لينكد إن Linkedin