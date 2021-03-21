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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«المسند» يتوقع موجة حر غير معتادة بمختلف مناطق المملكة

«المسند» يتوقع موجة حر غير معتادة بمختلف مناطق المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، حالة عامة من استقرار الجو قد تطول لعدة أيام في المملكة.

وقال “المسند” عبر “تويتر”: “اليوم قد تظهر بعض السحب التي قد يهبط منها زخات مطرية شمالي منطقتي الجوف الحدود الشمالية”.

وكشف “المسند” عن توقعه وجود موجة حر غير معتادة في مثل هذه الأيام تؤثر على المملكة حتى قبيل نهاية الأسبوع.

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