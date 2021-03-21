هل حساب المواطن يحتاج تجديد العقد الإلكتروني؟.. إليك الإجابة

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، مدى حاجة البرنامج لتجديد المستفيدين للعقد الإلكتروني.

وتلقى حساب خدمة المستفدين على “تويتر” تساؤلاً من مواطن قال فيه: “هل حساب المواطن يحتاج تجديد العقد الالكتروني؟”.

ورد الحساب بقوله: “يتم مراجعة البيانات بشكل دوري و في حال انتهاء مدة العقد يجب عليك التوجه إلى البوابة الإلكترونية ( إدارة المرفقات ) وإرفاق عقد إيجار موحد (ساري الصلاحية) من شبكة ايجار باسم المتقدم بالطلب، حتى لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك”.

وأكد البرنامج أن هناك 15 يوما هي الفترة المحددة لتعديل البيانات المضافة على برنامج حساب المواطن عند حدوث أي تغيير.

وفي سياق متصل، أوضح برنامج حساب المواطن اليوم الأحد موقف المستفيدين من الدعم بعد تحديث البيانات، مؤكدا أن تحديث البيانات لا يؤثر على الدعم مادامت توفرت شروط الأهلية والإستحقاق.

كما أكد حساب المواطن أنه في حال إضافة الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 مارس سيتم التحقق منه ضمن دورة الدفع لشهر مايو ويتم صرف الدعم على الآيبان السابق حتى يتم التأكد من الآيبان المضاف حديثا .