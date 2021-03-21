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الطائف.. ٥٩ شاباً بمركز الغريف يقلعون عن التدخين عبر جمعية «كفى» (صور)

الطائف.. ٥٩ شاباً بمركز الغريف يقلعون عن التدخين عبر جمعية «كفى» (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن ٥٩ شاباً انضمامهم للعلاج وإقلاعهم عن التدخين، وذلك خلال البرنامج التثقيفي والعلاجي الذي نظمته جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات فرع الطائف بمركز الغريف التابع لمحافظة الخرمة.

وأفاد مدير جمعية “كفى” بالطائف الأستاذ عادل بن رشيد، بأن البرنامج شمل عدة مرافق بمركز الغريف على مدى ثلاثة أيام، وهي مركز الدفاع المدني، ومركز الغريف (الإمارة)، والمركز الصحي، والبلدية، والسوق المركزي، وسوق الأعلاف، ومركز الشرطة، ومقر لجنة التنمية والملعب الرياضي، كما تم التواصل مع أئمة وخطباء 7 جوامع لتوحيد خطبة الجمعة عن أضرار التدخين والمخدرات.

الجدير بالذكر أن البرنامج المكثف استفاد منه (٩٥٠) مستفيداً، و(٥٩) منهم تقدموا بطلب العلاج للإقلاع عن التدخين ومشتقاته.

 

 

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