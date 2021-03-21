«الداخلية»: أكثر من 29 ألف مخالفة لاحترازات «كورونا» خلال أسبوع.. و«الرياض» تتصدر

تواصل – فريق التحرير :
كشفت وزارة الداخلية، عن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا خلال المدة من 1 / 8 / 1442هـ حتى 7 / 8 / 1442هـ، والتي بلغت 29191 مخالفة .
وأوضحت الداخلية أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 10949 مخالفة ، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(7064)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3869)، و منطقة القصيم بـ(1707)، و منطقة المدينة المنورة بـ(1318)، ومنطقة الجوف بـ(1196)، ومنطقة حائل بـ(656)، ومنطقة الباحة بـ(645)، ومنطقة تبوك بـ(608)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(483)، ومنطقة عسير بـ(467) ، ومنطقة جازان بـ(139)، ومنطقة نجران بـ(90).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.
خلال أسبوع .. 29191 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد – 19).pic.twitter.com/bghKvJFI0c
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia)March 21, 2021