متحدث «الصحة»: لا يوجد حاجة لتأجيل الحمل بعد أخذ لقاح «كورونا»

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، بأنه لا يوجد حاجة لتأجيل الحمل بعد أخذ اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، مشيراً إلى أن المرأة المرضع بإمكانها أخذ اللقاح، فلن يؤثر عليها – بإذن الله- ولا على الرضيع.

وقال “العبدالعالي”، خلال المؤتمر الصحفي حول آخر مستجدات فيروس كورونا: إن الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا في المملكة تمر بمرحلة تذبذب.

وأكد “متحدث الصحة”، أن مصابي متلازمة داون ضمن الفئات المستهدفة باللقاح، مشدداً على أن الوزارة مستمرة في التوسع بإعطاء جرعات لقاح كورونا.

وأشار العبدالعالي، إلى أن المانع الوحيد لأخذ اللقاح هو المناعة المفرطة الشديدة من اللقاح نفسه، مؤكداً أنه لا يوجد ارتباط بين اللقاحات كمسبب للجلطات، وكل الجهات العلمية المتخصصة والمعنيّة أثبتت أن هذه المعلومات غير صحيحة وغير دقيقة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه لم تُسجل – ولله الحمد- أي وفيات ناجمة أو مرتبطة بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ولفت إلى أن اشتراط أخذ اللقاح لأداء العمرة لا يزال تحت الدراسة، مؤكداً أن أكثر من 70% من المسجلين تلقوا جرعة اللقاح.