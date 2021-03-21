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شرطة مكة: الإطاحة بمواطن امتهن سرقة المركبات وطمس معلوماتها في جدة

شرطة مكة: الإطاحة بمواطن امتهن سرقة المركبات وطمس معلوماتها في جدة
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تواصل – واس:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على مواطن سرق عدد من المركبات بمحافظة جدة.

وفي التفاصيل، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكّن الجهات الأمنية المختصة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وتمثلت الجرائم في سرقة (17) مركبة من عدد من الأحياء بمحافظة جدة وطمس معلوماتها، وقد جرى استرداد جميع المركبات المسروقة، وإيقاف المتسبب واتُخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

 

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