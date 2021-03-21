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«شؤون الحرمين»: إعادة فتح مشروع زمزم الثلاثاء المقبل مع التقيد بالإجراءات الاحترازية

«شؤون الحرمين»: إعادة فتح مشروع زمزم الثلاثاء المقبل مع التقيد بالإجراءات الاحترازية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، عن وضع الخطة الاستراتيجية لإعادة فتح أبواب المشروع، واستقبال الزوار وطالبي المياه المباركة، بتطبيق أعلى الدرجات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19).

وأوضح أن شركة المياه الوطنية المشغّل الرسمي لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم بصدد البدء في استقبال الزوار، وطالبي مياه زمزم المباركة داخل المشروع، وذلك لتلبية الطلب المتزايد عليها بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك، بدء من يوم الثلاثاء الموافق ١٠ شعبان 1442هـ، مشيرًا إلى أن العمل سيكون بساعات محددة تبدأ من الساعة (١م) وحتى الساعة (٩م) خلال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.

وحرصت اللجنة على مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية بما يضمن سلامة زوار المشروع ومرتاديه، بالإضافة إلى تحديد الكميات التي ستوزع عبر منافذ التوزيع الآلي لتكون (4) عبوات للزائر بقيمة (5.50) ريالات للعبوة الواحدة شاملة قيمة الضريبة المضافة، يأتي ذلك لضمان استمرارية الخدمة، ولإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من العملاء للحصول على مياه زمزم المباركة، ولتقليل فترة مكوث العميل داخل مقر المشروع.

وأكدت اللجنة الإشرافية جاهزية المشروع لمواكبة الطلب المتزايد على مياه زمزم في شهر رمضان المبارك للعام 1442هـ، وذلك من خلال الاستعدادات المبكرة لتقديم الخدمات بصورة متكاملة، وجاهزية أربعة خطوط للإنتاج في مصنع التعبئة بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى (200) ألف عبوة يوميًا، كما تبلغ السعة القصوى لتخزين العبوات في المشروع نحو (2.200.000) عبوة، إضافة إلى استمرار الإنتاج اليومي، وقيام موظفي علاقات الجمهور بالعمل على إرشاد المستفيدين وتوجيههم، والإجابة عن جميع استفساراتهم المتعلقة بالخدمات.

وأكدت تهيئة المقرات بما يراعي تطبيق أعلى درجات الاحتراز والتقيّد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، إذ سيتم خدمة زوار المشروع وإعطائهم عبوات زمزم وفقًا لحصة الفرد؛ وهي (4) عبوات زمزم لكل (15) يومًا، مع إمكانية الحصول عليها من المنافذ الأخرى المعلن عنها سابقًا على مدار أيام الأسبوع، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة، كما جرت تهيئة مواقع خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل مهامهم، وإعطائهم أولوية الخدمة.

ودعت اللجنة إلى ضرورة التقيّد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات لزوار المشروع، والالتزام بالأعداد المسموح بدخولها، والتعاون في تنظيم حركة الدخول والخروج، بالإضافة إلى عملية الفرز قبل الدخول، وإظهار الحالة الصحية بتطبيق توكلنا، علمًا أنه حسب الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة سيسمح بتواجد عدد (60) عميلًا كحد أقصى داخل مركز خدمة العملاء أثناء ساعات العمل بالمشروع.

كما نوهت إلى أن طرق الحصول على مياه زمزم المباركة متاحة عبر مقر المشروع، وفي المتاجر المتعاقد معها سابقًا بجميع فروعهم في المملكة، إضافة إلى تطبيق (إرواء)، مؤكدة أنه يجري تزويد المتاجر بكمية تصل إلى أكثر من (5) ملايين عبوة سعتها (5) لترات لتوزيعها خلال شهر رمضان المبارك، لتلبية الاحتياج الفعلي لماء زمزم بحسب الطاقة الاستيعابية في مقار التوزيع، وذلك بما يضمن سهولة الحصول على عبوات مياه زمزم وسلامة الجميع.

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