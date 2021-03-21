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خسرت 80 ألف ريال.. قصة امرأة وقعت ضحية لشركة استثمار وهمية عبر الإنترنت

خسرت 80 ألف ريال.. قصة امرأة وقعت ضحية لشركة استثمار وهمية عبر الإنترنت
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تواصل – فريق التحرير:

نشر حساب الأمن العام مقطع فيديو جديد تحت عنوان “النهاية لا تعكس البداية”، يكشف خلاله تفاصيل قصة حقيقية لامرأة وقعت في فخ الإعلانات الوهمية للاستثمار عبر الإنترنت.

وقالت الضحية: “أنا دائماً أتسوق أون لاين، ولفت انتباهي إعلان في أحد المواقع، حول قدرتي على ربح 20 ألف ريال في الأسبوع”.

وأضافت: “في البداية لم أصدق الإعلان، لكن فكرت في التجربة، وقد طلبوا بياناتي بالفعل وتواصلوا معي، وقدموا لي ما يثبت أنهم مرخصين في المملكة -على حد زعمهم-“.

وتابعت: “بعد ذلك بدأت التحويل لهم لأرفع استثماراتي، حتى وصلت قيمة حوالاتي لهم 80 ألف ريال، وعندما طالبتهم بالأرباح قطعوا التواصل معي ولم يردوا على رسائلي عبر الإيميل، وخسرت كل ما دفعته لهم”.

وفي النهاية، قدم الأمن العام نصيحة مهمة لكل من يريد دخول مجال الاستثمال قائلاً: “لا يخدعونك، وتعامل مع الجهات المرخص لها عند استثمارك”.

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