دراسة تكشف عن عادة يومية تقلل الإصابة بالنوع الثاني من «السكري»

تواصل – وكالات :

كشفت دراسة علمية جديدة نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن تناول وجبة الإفطار قبل الساعة 8:30 صباحًا يمكن أن يقلل من مقاومة الإنسولين في جسم الإنسان، ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

مضاعفات صحية

وأوضحت الدراسة أن الإنسولين الذي يسمح للغلوكوز بالدخول وخلايا الطاقة، لا يعمل بشكل صحيح بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

ويتعرض مرضى السكري لخطر حدوث مضاعفات صحية خطيرة، من بينها أمراض العيون والقلب والقدمين، والتي تستلزم الحصول على علاجات دوائية إلى جانب الالتزام بتغييرات في النظام الغذائي وفقدان الوزن والتمارين الرياضية.

وحلل خبراء من الولايات المتحدة، البيانات الصحية والغذائية لأكثر من 10,500 بالغ لمعرفة كيف يؤثر توقيت ومدة الاستهلاك اليومي على عوامل خطر الإصابة بمرض السكري.

الإفطار في وقت مبكر

وقالت الباحثة وأخصائية الغدد الصماء في جامعة نورث وسترن في شيكاغو بولاية إلينوي، دكتورة مريم علي: توصلنا إلى أن الأشخاص الذين بدأوا تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم يعانون من انخفاض مستويات السكر في الدم ومقاومة أقل للإنسولين.

وأضافت أنه تم تحقيق تلك النتيجة “بغض النظر عما إذا كانوا يقصرون تناولهم للطعام على أقل من 10 ساعات في اليوم أو أن مدخولهم من الطعام ينتشر على مدار أكثر من 13 ساعة يوميًا”.