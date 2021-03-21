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«الصحة» تُحذر من التدخين السلبي.. يزيد من خطر الإصابة بـ«سرطان الرئة»

«الصحة» تُحذر من التدخين السلبي.. يزيد من خطر الإصابة بـ«سرطان الرئة»
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة، من إصابة الغير المدخنين بسرطان الرئة نتيجة مخالطة المدخنين في المنزل أو العمل.

وأوضحت في “إنفوجراف” نشرته على “تويتر”، إن خطر الإصابة بسرطان الرئة يرتفع من 20 – 30% لغير المدخنين الذين يتعرضون للتدخين السلبي.

تجدر الإشارة إلى أنه من أضرار التدخين على الدم:

-جلطات الدم والأوعية الدموية

-المدخنون يكونون أكثر عرضة للإصابة باللوكيميا (سرطان الدم).

-النيكوتين يسبب مرض الشريان المحيطي، والذي يكون من مسبباته الحد من تدفق الدم، مما يؤثر على الوظائف الحيوية التي تقوم بها أعضاء وأنسجة الجسم.

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