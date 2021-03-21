الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

4 أسباب للشعور بالصداع.. تعرّف عليها

4 أسباب للشعور بالصداع.. تعرّف عليها
0

تواصل – وكالات:

كثير من الناس يتعرض للصداع المفاجئ من دون أن يعرف الأسباب الحقيقة وراء ذلك، وهو ما دفع الطبية الروسيةإيرينا يارتسيفا، لتوضيح أسباب الإصابة بالصداع، والتي جاءت على النحو التالي:- 

الإجهاد والتعب

وقالت الطبيبة: “أولا وقبل كل شيء، يحدث الصداع بسبب الإجهاد والتعب وقلة النوم. لذلك، من المهم دائمًا، بغض النظر عن طبيعة المرض، مراقبة نظام نومك، والالتزام بنظام العمل والراحة على حسب مستوى التوتر“.

ونصحت الخبيرة بأخذ فترات راحة وممارسة الرياضة في الوقت المحدد.

ارتفاع ضغط الدم

ويمكن أن يترافق الصداع مع ارتفاع ضغط الدم لدى كبار السن.

توتر عضلات العمود الفقري

 كما قد يعاني من الصداع أولئك الذين يعملون على الكمبيوتر لفترة طويلة بسبب توتر عضلات العمود الفقري العنقي، لذلك، في مثل هذه الحالات  تكون التدابير الوقائية ضرورية، مثل التمارين الرياضية والتدليك المنتظم.

تغيرات الطقس

من جانبها، قالت الطبية المعالجة لاريسا أليكسييفا، إن السبب المحتمل للصداع لدى الناس يكمن الآن أيضًا في التغير في الطقس وانخفاض درجة حرارة الجسم مع التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة، مما يسبب الألم العصبي“.

 

مواد ذات صلة

استشاري يوضح طريقة قياس ضغط الدم الانقباضي والانبساطي

استشاري يوضح طريقة قياس ضغط الدم الانقباضي والانبساطي

طبيب يوضح أفضل الطرق للتخلص من دهون الكبد (فيديو)

طبيب يوضح أفضل الطرق للتخلص من دهون الكبد (فيديو)

بالانفوجراف.. تعرّف على أعراض وطرق الوقاية من صداع الجيوب الأنفية

بالانفوجراف.. تعرّف على أعراض وطرق الوقاية من صداع الجيوب الأنفية

طبيب روسي يكشف عن مشروبات تساعد على خفض ضغط الدم

طبيب روسي يكشف عن مشروبات تساعد على خفض ضغط الدم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>