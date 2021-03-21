مصادر تكشف عن تعميم جديد للمحاكم بشأن قضايا النفقة

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كشفت مصادر مطلعة عن صدور تعميم إلى المحاكم، يقضي باعتبار الامتناع عن سداد النفقة الشهرية المقررة شرعاً إحدى صور العنف الموجه للطفل.

ووفقاً لـ”عكاظ”، فإن التعميم الصادر للمحاكم أكد على مراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في نظام الحماية من الإيذاء، و”نظام حماية الطفل” في حالة النظر القضائي.

الجدير بالذكر أن وزارة العدل، أوضحت في وقت سابق خطوات رفع دعوى “النفقة” ضد الزوج، من خلال الدخول على الرابط التالي (هنا)، والضغط على أيقونة «طلب جديد»، ثم اختيار التصنيف الرئيسي «أحوال شخصية»، واختبار التصنيف الفرعي «دعاوى الحضانة والزيارة والنفقة»، ونوع الدعوى «دعوى نفقة»، وإكمال تعبئة الصحيفة.