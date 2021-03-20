ميزة جديدة تفيدك في تسريع الرسائل الصوتية في «واتساب» (فيديو)

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كشف عبدالعزيز الرشيد، المهتم بالشؤون التقنية، عن بشرى سارة لمستخدمي تطبيق واتساب، مشيراً إلى أن هناك ميزة جديدة لتسريع الملاحظات الصوتية.

وأوضح الرشيد، في مقطع فيديو نشره على “تويتر” أن هناك ميزة جديدة يختبرها تطبيق واتساب خاصة بتشغيل الملاحظات الصوتية، وأضاف أن التحديثات الجديدة تجعلك تتحكم في المقطع الصوتي.

وتابع “الرشيد” قائلا: “يمكن للمستخدم عن طريق الميزة الجديدة تسريع المقطع الصوتي، من خلال ثلاث سرعات مختلفة وهي: “x1، 1.5x، 2x”، ما يجعلك تستمع للمقطع إذا كان 5 دقائق في دقيقتين ونصف فقط”.