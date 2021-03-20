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إصابات كورونا في أمريكا قاربت 30 مليون حالة

إصابات كورونا في أمريكا قاربت 30 مليون حالة
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تواصل – وكالات:

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% خلال 24 ساعة حتى الساعة السابعة و8 دقائق صباحاً بتوقيت نيويورك اليوم السبت، لتصل إلى 29 مليونا و700 ألف، وفقاً للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية التي سجلت الأسبوع الماضي، وهى 0.2%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، بواقع 3.64 مليون إصابة، وبزيادة طفيفة عن نفس التوقيت أمس.

وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 0.8% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليصل العدد الإجمالي بها إلى 17 ألفا و393 حالة.

وشهدت ولاية أوهايو أكبر عدد من الوفيات، المسجلة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بواقع 348 وفاة.

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