إطلاق «منصة إحسان» للعمل الخيري.. رسالة من وزير الصحة

تواصل – فريق التحرير:

أُطلقت اليوم السبت”منصة إحسان” للعمل الخيري، التي تمكن من تقديم خدمات التبرع بأحدث الطرق وأكثرها أماناً، وذلك بالشراكة مع عدة قطاعات حكومية وخاصة وغيـر ربحية.

وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: “نشجع الهدف الذي أنشئت لأجله منصة إحسان”.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: ” المنصة مكملة للعمل الإنساني في المجال الصحي، لتكامل المنتجات مع المستفيدين، وسد الاحتياج”.

جدير بالذكر أنمنصة إحسانمنصة وطنية تأسست بالأمر السامي، وتسعى للتكامل ودعم العمل الخيري والتنموي، باستخدام البيانات وأحدث التقنيات، وبأعلى معايير الأمان والشفافية.