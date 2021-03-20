الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

إطلاق «منصة إحسان» للعمل الخيري.. رسالة من وزير الصحة

إطلاق «منصة إحسان» للعمل الخيري.. رسالة من وزير الصحة
0

تواصل – فريق التحرير:

أُطلقت اليوم السبت”منصة إحسان” للعمل الخيري، التي تمكن من تقديم خدمات التبرع بأحدث الطرق وأكثرها أماناً، وذلك بالشراكة مع عدة قطاعات حكومية وخاصة وغيـر ربحية.

وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: “نشجع الهدف الذي أنشئت لأجله منصة إحسان”.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: ” المنصة مكملة للعمل الإنساني في المجال الصحي، لتكامل المنتجات مع المستفيدين، وسد الاحتياج”.

جدير بالذكر أنمنصة إحسانمنصة وطنية تأسست بالأمر السامي، وتسعى للتكامل ودعم العمل الخيري والتنموي، باستخدام البيانات وأحدث التقنيات، وبأعلى معايير الأمان والشفافية.

مواد ذات صلة

وزير الصحة يروي قصة مؤلمة لحالة وفاة بسبب «كورونا».. ويُعلق: أرجوك خذ اللقاح

وزير الصحة يروي قصة مؤلمة لحالة وفاة بسبب «كورونا».. ويُعلق: أرجوك خذ اللقاح

مصادر: مكافأة إضافية للعاملين بالعنايات المركزة خلال جائحة «كورونا»

مصادر: مكافأة إضافية للعاملين بالعنايات المركزة خلال جائحة «كورونا»

مأساة أسرة.. وفاة الوالد والأم في حالة حرجة بعد رفضهم تلقي لقاح كورونا 

مأساة أسرة.. وفاة الوالد والأم في حالة حرجة بعد رفضهم تلقي لقاح كورونا 

«وزير الصحة» يوجه رسالة مهمة بشأن الحصول على لقاح «كورونا»

«وزير الصحة» يوجه رسالة مهمة بشأن الحصول على لقاح «كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>