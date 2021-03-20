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الأرصاد تنبه: أتربة مثارة بالرياض.. وسحب رعدية ممطرة على عسير

الأرصاد تنبه: أتربة مثارة بالرياض.. وسحب رعدية ممطرة على عسير
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تواصل – فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم السبت من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أن الحالة تشمل (أبها- أحد رفيدة- المجاردة- النماص- بارق- بلقرن- تنومة- خميس مشيط – سراة عبيده)، مشيرا إلى أنها تستمر حتى الساعة السابعة مساء.

كما أصدر المركز تنبيها إلى منطقة الرياض، تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية، مشيراً إلى أنها ستستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، وتشمل (الدوادمي- الزلفي- العاصمة الرياض- الغاط- المجمعة- ثادق- حريملاء- رماح- شقراء- عفيف).

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئيا على مرتفعات جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة تتخللها سحب رعدية ممطرة، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على شمال المملكة، فيما يكون الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

 

 

 

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