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الأمن العام يفتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية

الأمن العام يفتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مديرية الأمن العام ُممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتقديم (للرجال) برتبة (جندي)، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

الرتبة: 

– جندي.

الشروط: 

1 -أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2 -أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

3 -أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

4 -ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

5 -أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

6 -ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

7 -أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

8 -بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

ملاحظة: 

– يجب تعبئة الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

موعد التقديم: 

– يبدأ التقديم  اليوم السبت بتاريخ 07/08/1442هـ وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 12/08/1442هـ.

طريقة التقديم:

من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

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