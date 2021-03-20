الأمن العام يفتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية

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أعلنت مديرية الأمن العام ُممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتقديم (للرجال) برتبة (جندي)، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:
الرتبة:
– جندي.
الشروط:
1 -أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2 -أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
3 -أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
4 -ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.
5 -أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.
6 -ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.
7 -أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
8 -بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.
ملاحظة:
– يجب تعبئة الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم اليوم السبت بتاريخ 07/08/1442هـ وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 12/08/1442هـ.
طريقة التقديم:
–من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)