الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«مرور حائل»: القبض على صاحب مركبة صدم قائد دراجة نارية وفر هارباً

«مرور حائل»: القبض على صاحب مركبة صدم قائد دراجة نارية وفر هارباً
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت المديرية العامة للمرور بمنطقة حائل، من القبض على قائد مركبة صدم أحد قائدي الدراجات النارية وفر هارباّ،مُعرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضحت “المرور” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أنهتم تحديد هوية قائد المركبة والقبض عليه، واتخاذ جميع الإجراءات بحقه تمهيداً لإحالته للنيابة العامة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر قيام صاحب مركبة بمنطقة حائل بصدم أحد قائدي الدراجات النارية والهرب من الموقع.

مواد ذات صلة

«مرور الطائف» يضبط قائد مركبة راوغ بين السيارات على طريق عام.. وهذه العقوبة في انتظاره

«مرور الطائف» يضبط قائد مركبة راوغ بين السيارات على طريق عام.. وهذه العقوبة في انتظاره

«مرور الرياض»: القبض على شخص قاد مركبته بتهور وبدون لوحات

«مرور الرياض»: القبض على شخص قاد مركبته بتهور وبدون لوحات

تنبيه من «الأرصاد»: نشاط للرياح والأتربة على حائل حتى الـ6 مساءً

تنبيه من «الأرصاد»: نشاط للرياح والأتربة على حائل حتى الـ6 مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «حائل»: أتربة مثارة ورياح نشطة حتى الـ5 مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «حائل»: أتربة مثارة ورياح نشطة حتى الـ5 مساءً

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>