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توقعات طقس «السبت»: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

توقعات طقس «السبت»: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة
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تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة تتخللها سحب رعدية ممطرة، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على شمال المملكة، فيما يكون الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

طقس حار نسبياً

من جانبه، توقع موقع “طقس العرب”، رياح شمالية غربية نشطة مع هبات قوية على أجزاء من الجوف وتبوك والحدود الشمالية وحائل تثير الغبار والأتربة.

كما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة شمال المملكة ليصبح الطقس دافئ بينما يكون حار نسبياً إلى حار في باقي المناطق ومعتدلاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية.

 

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