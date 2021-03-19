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بيان من «فيسبوك» بشأن سبب تعطل «واتساب» و«انستقرام» 

بيان من «فيسبوك» بشأن سبب تعطل «واتساب» و«انستقرام» 
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “فيسبوك” الأمريكية عن إصلاح العطل الفني الذي ضرب تطبيقاتها الثلاثة “ماسنجر” و”واتسآب” و”إنستقرام”، وتضرر منه الآلاف حول العالم لمدة 45 دقيقة.

ووفقاً لـ”سبوتنيك”،أوضحت “فيسبوك” في بيان لها أنه “في وقت سابق تسببت مشكلة فنية في صعوبة وصول المستخدمين إلى بعض خدمات “فيسبوك”، وقد تم حل المشكلة الفنية.

كما أكد موقع الصور والفيديوهات “إنستقرام” عبر حسابه على موقع “تويتر” عن حل العطل الذي أصابه، أمس الجمعة،وغرد أن “بعض المستخدمين واجهوا مشكلات مع حسابات “إنستقرام” الخاصة بهم في وقت سابق، لكننا عدنا الآن، تم إصلاح المشكلة ونأسف لحصولها“.

كذلك أعلن تطبيق المراسلة الفوري “واتسآب” عن حل العطل الفني الذي ضربه اليوم، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: ” شكرا على سعة صدركم، لقد كانت 45 دقيقة طويلة، لكننا عدنا”.

 

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