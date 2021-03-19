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منها خدمة تعريف رقم الجوال.. «توكلنا» يُطلق إصداراً جديداً ويتيح خدمات مميزة

منها خدمة تعريف رقم الجوال.. «توكلنا» يُطلق إصداراً جديداً ويتيح خدمات مميزة
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تواصل – واس :

‎‏‎أعلن تطبيق توكلنا التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن إطلاق إصداره الجديد، الذي يضم عدداً من الخدمات المميزة، وأبرزها: خدمة تعريف رقم الجوال من التطبيق مباشرة ودون الحاجة إلى التعريف عن طريق منصة أبشر، بالإضافة إلى إتاحة التسجيل في التطبيق للعمالة الوافدة بصرفِ النظر عن حالتهم النظامية.

تعريف رقم الجوال

‎‏‎وتتيح خدمة (تعريف رقم الجوال) في توكلنا للمواطن والمقيم تزكية أي شخص سواءً كان أحد التابعين أو المكفولين أو محتضناً أو أي شخص آخر ممن ليس لديه حساب في أبشر عن طريق تعريف رقم جواله بواسطة التطبيق مباشرة، ليتمكن من التسجيل دون الحاجة إلى تزكية من منصة أبشر، كما تتيح هذه الخدمة إمكانية إعادة تعريف الشخص عند رغبته في تغيير رقم جواله، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها القائمون على التطبيق لتحسين تجربة المستخدم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة.

عرض الصكوك والوكالات

وأضاف التطبيق في إصداره الجديد بقائمة خدماته خدمة (عرض الصكوك والوكالات) للمواطن والمقيم، حيث تمكّن هذه الخدمة المستخدم من استعراض جميع الصكوك والوكالات المسجلة لدى وزارة العدل بالاعتماد على رقم الهوية، مع إمكانية حفظ الصك بصيغة PDF، علما أنه عند اختيار أحد الصكوك في خدمة صكوكي سيظهر رقم الصك وتاريخه والمدينة والمساحة ونسبة التملك ونص الصك.

التسجيل للعمالة الوافدة ممن لديها بعض المشكلات النظامية

‎ ودعماً لجهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا، واهتمامها بأن تشمل تلك الجهود جميع المواطنين والمقيمين حتى مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، أتاحت إدارة تطبيق توكلنا التسجيل في التطبيق للعمالة الوافدة ممن لديها بعض المشكلات النظامية، وذلك من منطلقات إنسانية، حيث أثبت تطبيق توكلنا فاعليته بصفته إجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا، ويواصل التطبيق وبخطى متسارعة إضافة الخدمات الحكومية للوصول إلى الهدف المنشود، بأن يكون التطبيق الشامل الذي يحتوي على جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم والزائر لإنهاء أعمالهم اليومية.

‎‏‎ودعت سدايا عموم المستخدمين إلى المبادرة وتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(AppGallery) وذلك للاستفادة من الخدمات الجديدة التي أضيفت مؤخراً، والتأكد من عمل التطبيق بكفاءة وفاعلية كما هو مصمم من أجله، وذلك لضمان أعلى درجات الخصوصية والسرية وأمان المعلومات والبيانات.

للاستفادة من خدمات تطبيق توكلنا؛ تأكد من تحديث التطبيق للإصدار 2.7.0 من المتاجر التالية:

آب ستور (هنا)

جوجل بلاي (هنا)

آب غالاري (هنا)

 

 

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