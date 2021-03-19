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داعية لأخذ لقاح كورونا.. «الصحة»: اتخذوا القرار لنعيد صوت الإمام في الصلاة «تراصوا»

داعية لأخذ لقاح كورونا.. «الصحة»: اتخذوا القرار لنعيد صوت الإمام في الصلاة «تراصوا»
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تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين بالمملكة لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، لعودة الحياة إلى طبيعتها، ومن أجل العودة إلى تراص الصفوف في صلاة الجماعة بالمساجد مثلما كان قبل جائحة فيروس كورونا.

وأكدت “الوزارة” في مقطع فيديو توعوي نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أن أخذ اللقاح سيكون خطوة نحو عودة الحياة إلى طبيعتها والعودة إلى صوت الإمام في المساجد عقب الإقامة: “تراصوا”.

يذكر أنه عقب عودة الصلاة بالمساجد، أوصت وزارة الصحة بضرورة التباعد في الصفوف بين المصلين، والحفاظ على المسافة الآمنة مع ضرورة ارتداء الكمامة.

 

 

 

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