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بالفيديو.. «قوات التحالف» تستهدف عناصر لمليشيا الحوثي أثناء محاولتهم التقدم نحو «مأرب»

بالفيديو.. «قوات التحالف» تستهدف عناصر لمليشيا الحوثي أثناء محاولتهم التقدم نحو «مأرب»
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، من استهداف عناصر لمليشيا الحوثي الإرهابية في الكسارة أثناء محاولتهم التقدم باتجاه محافظة مأرب.

وكان التحالف العربي قد أعلن أول أمس إحباط هجوم بطائرة بدون طيار مفخخة تجاه المملكة من عمران اليمنية.

وأضاف التحالف أنه تم تدمير الطائرة واستهداف العناصر المسلحة المشغلة لها في مديرية عمران، مؤكداً أنه يتعامل بحزم مع مصادر التهديد لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية.

وشدد على أن العملية العسكرية للتحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

 

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