اعتداءات إرهابية وانتهاك للقانون الدولي.. إدانات واسعة لاستهداف مصفاة تكرير الرياض بطائرات مسيرة

تواصل – فريق التحرير :

أدانت العديد من الدول والمنظمات، الأعمال الإرهابية التي تستهدف المملكة، وآخرها ما أعلنت عنه وزارة الطاقة، اليوم الجمعة، بشأن تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة.

الكويت

وقد أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاعتداء ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مصفاة تكرير البترول في الرياض بطائراتٍ مُسيّرة .

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم أن تكرار هذه العمليات الإرهابية وتصاعد وتيرتها واستهدافها المناطق المدنية والحيوية لا يشكل تهديدا لأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة فحسب وإنما تهديدا مباشرا لإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي, وتحديا مباشرا للقوانين الدولية والإنسانية.

وطالبت الخارجية الكويتية بإدانة دولية واسعة لهذه الأعمال الإرهابية والعمل على وضع حد لها.

واختتمت البيان بالتأكيد على وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

البحرين

وأدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة، واصفة إياه بالعمل العدائي الممنهج الذي يعكس إصرار مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على استهداف أمن الطاقة والمنشآت والأعيان المدنية بالمملكة في انتهاك متواصل للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، موقف مملكة البحرين الراسخ والمتضامن مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها وسلامتها، مشددة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تقوم بها مليشيات الحوثي والتي تهدد الأمن والسلم الإقليمي.

الإمارات

وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الجبان الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من خلال تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة .

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان ، أن دولة الإمارات تندد بهذا العمل الإرهابي والتخريبي الذي يستهدف المنشآت الحيوية والمدنية في المملكة العربية السعودية ويهدد أمن إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.

وأشارت الوزارة إلى أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

مصر

وأدانت مصر بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم، مصفاة تكرير البترول في الرياض بعدد من الطائراتٍ المُسيّرةٍ، وذلك في اعتداء إرهابي جديد استهدف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكّدت الخارجية المصرية في بيان لها على عميق شجبها ورفضها الكامل لاستمرار هذه الاعتداءات التخريبية الجبانة، التي تُمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المملكة وشعبها الشقيق وكذا لأمن واستقرار إمدادات الطاقة.

وجدّدت مصر وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية.

قطر

وأعربت دولة قطر عن إدانتها بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرضت له مصفاة تكرير البترول بالرياض.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اليوم، أن استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم. وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.

كما توالت الإدانات من الأردن، والحكومة اليمنية، والجماعة العربية، وكذلك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

مصفاة الرياض يتصدر تويتر

من جهة أخرى، تصدر هاشتاق #مصفاه_الرياض، الترند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث أدانت شخصيات سياسية وإعلامية.

وقال الكاتب أنور مالك: ” تعرض #مصفاة_الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة وهي جريمة إرهابية تضاف لسجل إرهاب إيران، لا يجب أن يقتصر الأمر على شجب هذه الأعمال التخريبية التي تستهدف أمن إمدادات الطاقة بل على العالم أن يتحمل مسؤولياته ضد إرهاب خامنئي وأدواته التي صارت تهدد الدول والمنطقة، حفظ الله السعودية”.

وقال الإعلامي فهد كاملي : “مواصلة الحوثي والداعم له طهران هذا العبث باستهداف إمدادات العالم النفطية مصفاة الرياض، سيفتح على نفسه أبواب جهنم، وبإذن الله سنسمع في القريب نهايتهم”.