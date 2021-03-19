قد تؤدي للوفاة.. استشاري يحذر من استخدام «الجَرّة» لعلاج «القمل» لدى الأطفال

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الأمهات من استخدام (الجَرّة) للأطفال لعلاج القمل.
وقال النمر في تغريدة على حسابه بتويتر، إن استخدام الجَرّة للأطفال لعلاج القمل خطير، فهو يؤدي للوفاة بنسبة 10% بسبب هبوط الضغط وتوقف القلب.
والجرّة هي ماده كيميائية شديد السميّة تسمي (اورقانوفوسفوروس أو الفوسفور العضوي) وتستخدم في تصنيع المحاليل الكيميائية القاتلة للحشرات، وكذلك تستخدم في بعض المواد التي تستخدم في إتلاف النباتات غير المرغوب فيها.
ويستخدمها بعض ملاك الحيوانات بتوجيه الطبيب البيطري لعلاج الجرب في الإبلويستخدم لها محلول مخفف جدا وهي سريعة الامتصاص سواء من الجلد أو العين أو التنفس أو عند بلعها.
وفي وقت سابق، حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين من استخدام مستحضر «الديازينون» أو ما يعرف باسم «الجرة».
تحذير للأمهات:
إستخدام الجَرّه في الأطفال لعلاج القمل خطير
فهو يؤدي للوفاه بنسبة 10%
بسبب هبوط الضغط وتوقف القلب.pic.twitter.com/YtB6sxl8ri
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK)March 19, 2021