قد تؤدي للوفاة.. استشاري يحذر من استخدام «الجَرّة» لعلاج «القمل» لدى الأطفال

والجرّة هي ماده كيميائية شديد السميّة تسمي (اورقانوفوسفوروس أو الفوسفور العضوي) وتستخدم في تصنيع المحاليل الكيميائية القاتلة للحشرات، وكذلك تستخدم في بعض المواد التي تستخدم في إتلاف النباتات غير المرغوب فيها.

ويستخدمها بعض ملاك الحيوانات بتوجيه الطبيب البيطري لعلاج الجرب في الإبل ويستخدم لها محلول مخفف جدا وهي سريعة الامتصاص سواء من الجلد أو العين أو التنفس أو عند بلعها.