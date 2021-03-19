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شاهد.. الرئيس الأمريكي يتعثر 3 مرات ويسقط خلال صعوده درج الطائرة

شاهد.. الرئيس الأمريكي يتعثر 3 مرات ويسقط خلال صعوده درج الطائرة
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تواصل – وكالات :

أظهر مقطع فيديو لحظة تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، وذلك أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية للتوجه إلى أتلانتا.

وبين الفيديو الرئيس الأمريكي، وهو في منتصف السلم المؤدي إلى باب الطائرة الرئاسية، وفجأة يتعثر مرة تلو الأخرى ثم سقط على ركبته لكنه نجح في استعادة توازنه في اللحظة الأخيرة.

ووفقا لوكالة يورو نيوز، فقد أقلعت طائرة “اير فورس وان” بعد ذلك من قاعدة أندروز العسكرية في ضاحية واشنطن، وسيمضي بايدن نهاره في أتلانتا للقاء ممثلين عن الأمريكيين من أصول آسيوية بعد حوادث إطلاق النار الثلاثاء في صالونات للتدليك.

 

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