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هل التسجيل في برنامج «ريف» يوقف الدعم عن مستفيدي «حساب المواطن»؟.. البرنامج يوضح

هل التسجيل في برنامج «ريف» يوقف الدعم عن مستفيدي «حساب المواطن»؟.. البرنامج يوضح
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تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الجمعة، أن التسجيل في برنامج «ريف»المخصص لدعم المنتجين الزراعيين في المملكة،لا يقطع الدعم عن المستفيدين، كما أنه لا يوجد تعارض بين البرنامجين.

وأوضح البرنامج، وفقاً لـ«الإخبارية»، أن شرط الاحتفاظ بالدعم هو تحقيق شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق علي المستفيد.

وأشار إلى أنه في حالة وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه واختيار مصدر الدخل وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل وسيشمله الدعم متى انطبقت الشروط والمعايير.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 40، الخاصة بشهر مارس الجاري، والتي أُودعت في حسابات المستفيدين قبل أيام.

ودعا البرنامج الراغبين في الاعتراض على قيمة استحقاق الدعم لزيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج على هذا الرابط (هنا) .

 

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