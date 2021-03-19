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هل يحتاج المتعافون من «كورونا» لجرعة لقاح واحدة؟.. «الصحة» توضح

هل يحتاج المتعافون من «كورونا» لجرعة لقاح واحدة؟.. «الصحة» توضح
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة الجرعة المناسبة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للمتعافين من الفيروس.

وأبانت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أنه يُكتفى بجرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا لمن سبق لهم الإصابة بالفيروس.

وأكدت الوزارة أن الجرعة المعطاة تكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي، وسيتم جدولة جرعة ثانية مستقبلاً إذا تبينت الحاجة لها.

ودعت وزارة الصحة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى عقب أخد جرعات لقاح كورونا، من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافة الآمنة لتفادي الإصابة بالفيروس ونقل العدوى، كما ناشدت الوزارة الجميع بضرورة أخد اللقاح في الأماكن التي تم تخصيصها بجميع أنحاء المملكة.

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