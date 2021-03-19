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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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لحمَلة الدبلوم والبكالوريوس.. وظائف فنية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

لحمَلة الدبلوم والبكالوريوس.. وظائف فنية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع الوطنية
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع ، على مسمى:

– فني أول/ الكهرباء والأجهزة (الجبيل): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير إدارة السلامة الصناعية (ينبع): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الكيمياء، أو العلوم البيئية).

وأشارت الشركة أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الرابط التالي: (هنا).

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