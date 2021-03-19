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«مكافحة المخدرات»: إحباط تهريب قرابة 3 ملايين قرص «إمفيتامين» مخبأة بشحنة «رخام»

«مكافحة المخدرات»: إحباط تهريب قرابة 3 ملايين قرص «إمفيتامين» مخبأة بشحنة «رخام»
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تواصل – واس:

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من ضبط  وإحباط  تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية بدولة الكويت.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها، وبالتعاون المشترك مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، تم – بتوفيق الله – إحباط محاولة تهريب (2,971,600) قرص إمفيتامين، مخبأة داخل شحنة حجر ورخام، حيث تم ضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والقبض على المتورطين فيها، وهما مواطنان.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

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