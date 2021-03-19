تقني يوضح ميزة جديدة مرتقبة لـ«تويتر» تتعلق بتشغيل مقاطع «يوتيوب»

تواصل – فريق التحرير:
كشف الخبير التقني سعد الضاوي، عن ميزة جديدة تعتزم إطلاقها شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” تتعلق بتشغيل الفيديوهات بموقع “يوتيوب”.
وأوضح “الضاوي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن الميزة الجديدة تتمثل في تشغيل فيديوهات موقع “يوتيوب”، على منصة “تويتر” دون الحاجة إلى الذهاب إلى رابط الفيديو مثلما كان يحدث من قبل.
وأكد أن الميزة الجديدة تمكن مستخدم “تويتر” من تشغيل أي فيديو “يوتيوب” بالتايم لاين، دون الحاجة لدخول الموقع.
زي منتم عارفين بتويتر اذا فيه روابط يوتيوب لازم تدخل على الرابط وتشوف الفيديو
لكن حالياً تويتر تختبر ميزة رهيبه جداً ،، وهي إن اي فيديو يوتيوب راح يشتغل نفس اي فديو بتويتر بالتايم لاين .
يعني مايحتاج تدخل الرابط وتروح اليوتيوب عشان تشوفهpic.twitter.com/Kbg2cRgMNE
— سعد الضاوي📱 (@MrSaa3d)March 18, 2021