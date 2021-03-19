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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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ارتفاع خام «برنت» ليسجل 64.29 دولاراً للبرميل

ارتفاع خام «برنت» ليسجل 64.29 دولاراً للبرميل
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفع خام برنت اليوم الجمعة بمقدار 1.01 دولار أو ما يعادل 1.6% إلى 64.29 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.02 دولار أو ما يعادل 1.7% إلى 61.02 دولار للبرميل.

 وفي بداية تعاملات اليوم انخفضت أسعار النفط لتصل خسائرها إلى 9% في الأسبوع، إذ تسببت موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19 على الأخص في أوروبا في فرض إجراءات عزل عام جديدة وثبطت الآمال في تعافٍ وشيك للطلب على الوقود.

 وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات أو ما يعادل 0.07% إلى 59.96 دولار للبرميل. وهبط خام برنت عشرة سنتات أو ما يعادل 0.16% إلى 63.18 دولار للبرميل.

 

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