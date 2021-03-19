ارتفاع خام «برنت» ليسجل 64.29 دولاراً للبرميل

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ارتفع خام برنت اليوم الجمعة بمقدار 1.01 دولار أو ما يعادل 1.6% إلى 64.29 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.02 دولار أو ما يعادل 1.7% إلى 61.02 دولار للبرميل.

وفي بداية تعاملات اليوم انخفضت أسعار النفط لتصل خسائرها إلى 9% في الأسبوع، إذ تسببت موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19 على الأخص في أوروبا في فرض إجراءات عزل عام جديدة وثبطت الآمال في تعافٍ وشيك للطلب على الوقود.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات أو ما يعادل 0.07% إلى 59.96 دولار للبرميل. وهبط خام برنت عشرة سنتات أو ما يعادل 0.16% إلى 63.18 دولار للبرميل.