لدفع التهلكة عن النفس.. الشيخ «الخثلان» يدعو لأخذ لقاح كورونا كجزء من الأخذ بالأسباب (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

وجه الشيخ الأستاذ الدكتور سعد الخثلان، بالحث على أخذ لقاح كورونا، مشيراً إلى أنه سبب لدفع التهلكة عن النفس.

وقال الخثلان خلال استضافته بقناة المجد: “إن الله عز وجل شرع الأخذ بالأسباب التي تمنع الوقوع في المكروه والإصابة بالضرر بل إن الأخذ بالأسباب يعتبر من التوكل على الله سبحانه”.

وأضاف الشيخ الخثلان: “لذلك من قال أنا متوكل على الله بصدق اعتماد قلبه على الله لكنه عطل الأخذ بالأسباب، فإن توكله يكون ناقصاً وليس كاملاً”.

وتابع: “لقاح كورونا جزء من الأخذ بالأسباب، لإتقاء هذا الوباء الذي تسبب في وفيات وإصابات وأضرار عظيمة، من رحمة الله أن يسر هذه اللقاحات التي تقوي الجهاز المناعي عند الإنسان”.

وأردف قائلاً: “اللقاحات المتواجدة عندنا في المملكة آمنة تحت إشراف وزارة الصحة، لذلك ندعو الأخوة والأخوات لأخذ اللقاحات للوقاية من هذا الوباء، حتى يتحصنوا كما تأخذ لقاحات الجدري والحصبة وغيرها” .