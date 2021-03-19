الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لدفع التهلكة عن النفس.. الشيخ «الخثلان» يدعو لأخذ لقاح كورونا كجزء من الأخذ بالأسباب (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير :

وجه الشيخ الأستاذ الدكتور سعد الخثلان، بالحث على أخذ لقاح كورونا، مشيراً إلى أنه سبب لدفع التهلكة عن النفس.

وقال الخثلان خلال استضافته بقناة المجد: “إن الله عز وجل شرع الأخذ بالأسباب التي تمنع الوقوع في المكروه والإصابة بالضرر بل إن الأخذ بالأسباب يعتبر من التوكل على الله سبحانه”.

وأضاف الشيخ الخثلان: “لذلك من قال أنا متوكل على الله بصدق اعتماد قلبه على الله لكنه عطل الأخذ بالأسباب، فإن توكله يكون ناقصاً وليس كاملاً”.

وتابع: “لقاح كورونا جزء من الأخذ بالأسباب، لإتقاء هذا الوباء الذي تسبب في وفيات وإصابات وأضرار عظيمة، من رحمة الله أن يسر هذه اللقاحات التي تقوي الجهاز المناعي عند الإنسان”.

وأردف قائلاً: “اللقاحات المتواجدة عندنا في المملكة آمنة تحت إشراف وزارة الصحة، لذلك ندعو الأخوة والأخوات لأخذ اللقاحات للوقاية من هذا الوباء، حتى يتحصنوا كما تأخذ لقاحات الجدري والحصبة وغيرها” .

مواد ذات صلة

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 391 إصابة جديدة و5 وفيات و263 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 391 إصابة جديدة و5 وفيات و263 حالة تعافي

بشرى سارة.. أوروبا تصدر قرارها النهائي بشأن «لقاح أسترازينيكا»

بشرى سارة.. أوروبا تصدر قرارها النهائي بشأن «لقاح أسترازينيكا»

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 381 إصابة جديدة و6 وفيات و240 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 381 إصابة جديدة و6 وفيات و240 حالة تعافي

هل يجب سداد مخالفة الكمامة لاستخراج رخصة القيادة؟.. «المرور» يجيب

هل يجب سداد مخالفة الكمامة لاستخراج رخصة القيادة؟.. «المرور» يجيب

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>