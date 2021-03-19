وزير الصحة يروي قصة مؤلمة لحالة وفاة بسبب «كورونا».. ويُعلق: أرجوك خذ اللقاح

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روى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تفاصيل قصة مؤلمة مرت عليه لأحد الأشخاص وكان والد هذا الشخص هو الضحية.

وقال الربيعة عبر تغريدة على حسابه بتويتر: “مرت بي قصة آلمتني كثيراً، لشخص توفر موعد لوالده للحصول على اللقاح منذ فترة، وبسبب الانسياق خلف الشائعات رفض الموعد، ليتوفى والده بعدها بسبب إصابته بالفيروس -رحمه الله-“.

وأضاف وزير الصحة: “تمنيت بعدها لو أستطيع أن أقنع كل شخص بنفسي، ولازلت أحاول جهدي”، واختتم تغريدته موجهاً نصيحة للجميع : “لكل فرد، أرجوك من القلب خذ الخطوة خذ اللقاح” .

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الخميس، تسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 240 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 6 حالات وفاة.