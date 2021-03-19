توقعات «الأرصاد»: طقس مستقر على معظم المناطق.. وانخفاض الحرارة على شمال المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال المملكة.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعه 18-40كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-44كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

انخفاض تدريجي في الحرارة

وتوقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، من مساء اليوم الجمعة – بإذن الله- انخفاض تدريجي في الحرارة يتراوح بين “4” إلى “6” درجات مئوية على الوسطى والشرقية لتصبح الأجواء معتدلة نهاراً باردة نسبياً ليلاً ،ويبدأ ارتفاع تدريجي على الشمالية يتراوح من “3” إلى “5” درجات مئوية ، وتظل الحرارة كما هي عليه في باقي المناطق.

وتوقع طقس العرب فترة من الاستقرار النسبي على الطقس نهاية هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع القادم، متبوعة بعودة مرتقبة للأجواء المغبرة في العديد من المناطق، نتيجة للصراع المُستمر بين الكُتل الهوائية الباردة القادمة من الشامل، والكتل الحارة المندفعة من الجنوب، ويتجدر الإشارة هُنا غلى ان هذا الصراع يُعتبر إعتيادي في هذه المرحلة الإنتقالية بين فصلي الشتاء والربيع، وسيستمر حتى حلول الصيف.

رياح نشطة مثيرة للغبار خلال النصف الثاني من الأسبوع القادم

ويُتوقع أن تندفع نحو منطقة بلاد الشام وأقصى شمال المملكة كُتلة هوائية باردة، بالتزامن مع سيطرة كتله هوائية أكثر حرارة على وسط وجنوب شبه الجزيرة العربية، هذه المنظومة الجوية والفوارق الحرارية بين الكتل ستدفع بعد مشيئة الله برياح قوية السرعة نحو عموم مناطق شمال ووسط وشرق المملكة، تصل سرعة بعض هباتها إلى حدود 80 كم/ساعة، وهذه الرياح تعتبر كفيلة بتشكيل موجات غبارية واسعة تترافق بتدني كبير في مدى الرؤية الأفقية.

المناطق المشمولة بتوقعات الغبار

أما عن المناطق المشمولة بتوقعات الرياح القوية والغبار فهي كُل من الجوف والحدود الشمالية ومنطقة حائل والقصيم وحفر الباطن، ووصولاً حتى شمال منطقة الرياض، كما تشمل مدينة جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ونظراً لبُعد الفترة الزمنية فان هذه التحديثات الجوية تبقى غير ثابتة وبحاجة للمتابعة المستمرة.

هذه الأحوال الجوية تستوجب الانتباه من:

-خطر شدة لرياح التقي قد تصل هباتها إلى حاجز الـ 80 كم/ساعة.

-خطر التدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار والأتربة المثارة.

-خطر حدوث مضافات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب الغبار.