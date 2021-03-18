الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تطبيقات ذكية للكشف عن كاميرات المراقبة المخفية بالفنادق والشقق

تطبيقات ذكية للكشف عن كاميرات المراقبة المخفية بالفنادق والشقق
0

تواصل – فريق التحرير:

ينصح خبراء التقنية بالاستعانة ببعض التطبيقات الذكية مثل تطبيقSYNCوتطبيقDetectorللكشف عن الكاميرات المخفية في الفنادق وشقق الإيجار.

ومن خلال تطبيقsyncيمكن الكشف عن جميع الأجهزة المرتبطة بالشبكة ومن بينها الكاميرات، ومن خلال فتح التطبيق وتحديث الشبكة، وعند تشغيل البرنامج يتم البحث عن الكاميرات وإذا وجدت علامة الكاميرا في الشبكة يعني أن هناك كاميرا مرتبطة بالشبكة.

ويشترط أن يكون الجهاز مرتبط بالوايرليس، والتطبيق متوفر في هواتف أندرويد وآيفون.

التطبيق الثاني هو تطبيق Camera Detectorويقوم بمساعدتك في معرفة أماكن الكاميرات المخفية من خلال كاميرا الجوال.

وبمجرد فتح التطبيق تظهر الكاميرا ويتم الضغط على المكبر ثم فتح العدسة والفلاش الخلفي، ويقوم التطبيق بتحديد الكاميرات المخفية.

ويفضل بأن تقوم بإغلاق الإضاءة في المكان أو الغرفة لمعرفة الكاميرات بشكل أدق.

مواد ذات صلة

مداهمة شقق مفروشة في الرياض تكشف عن مفاجآت صادمة (فيديو)

مداهمة شقق مفروشة في الرياض تكشف عن مفاجآت صادمة (فيديو)

مصادر: الجمارك تعتزم تركيب كاميرات ذكية لاكتشاف المبالغ المهربة

مصادر: الجمارك تعتزم تركيب كاميرات ذكية لاكتشاف المبالغ المهربة

كاميرات غير مسبوقة من «سامسونج».. مواصفات مذهلة

كاميرات غير مسبوقة من «سامسونج».. مواصفات مذهلة

5 مزايا في كاميرات هواتف «آيفون» الجديدة.. تعرّف عليها

5 مزايا في كاميرات هواتف «آيفون» الجديدة.. تعرّف عليها

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة