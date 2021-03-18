تطبيقات ذكية للكشف عن كاميرات المراقبة المخفية بالفنادق والشقق

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ينصح خبراء التقنية بالاستعانة ببعض التطبيقات الذكية مثل تطبيقSYNCوتطبيقDetectorللكشف عن الكاميرات المخفية في الفنادق وشقق الإيجار.

ومن خلال تطبيقsyncيمكن الكشف عن جميع الأجهزة المرتبطة بالشبكة ومن بينها الكاميرات، ومن خلال فتح التطبيق وتحديث الشبكة، وعند تشغيل البرنامج يتم البحث عن الكاميرات وإذا وجدت علامة الكاميرا في الشبكة يعني أن هناك كاميرا مرتبطة بالشبكة.

ويشترط أن يكون الجهاز مرتبط بالوايرليس، والتطبيق متوفر في هواتف أندرويد وآيفون.

التطبيق الثاني هو تطبيق Camera Detectorويقوم بمساعدتك في معرفة أماكن الكاميرات المخفية من خلال كاميرا الجوال.

وبمجرد فتح التطبيق تظهر الكاميرا ويتم الضغط على المكبر ثم فتح العدسة والفلاش الخلفي، ويقوم التطبيق بتحديد الكاميرات المخفية.

ويفضل بأن تقوم بإغلاق الإضاءة في المكان أو الغرفة لمعرفة الكاميرات بشكل أدق.