متهور يمارس التفحيط ويصطدم بمركبة متوقفة بالرياض (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

رصد مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متهور يمارس التفحيط ويصطدم بمركبة متوقفة بالرياض، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر في المنطقة.

وأظهر المقطع المتداول قائد مركبة يسير بسرعة جنونية بطريق عام في المملكة ثم اصطدم بسيارة متوقفة حيث عرضها لأضرار بالغة وفر هاربا من موقع الحادث.

وتسبب تصرف القائد المتهور في حالة من الغضب بين المواطنين الذين طالبوا الجهات المعنية بسرعة القبض على قائد المركبة المتهور وتطبيق عقوبة صارمة بحقه.

ولم يتسن لـ “تواصل” التأكد من موقع وملابسات الواقعة.