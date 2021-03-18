الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

متهور يمارس التفحيط ويصطدم بمركبة متوقفة بالرياض (فيديو)

متهور يمارس التفحيط ويصطدم بمركبة متوقفة بالرياض (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

رصد مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متهور يمارس التفحيط ويصطدم بمركبة متوقفة بالرياض، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر في المنطقة.

وأظهر المقطع المتداول قائد مركبة يسير بسرعة جنونية بطريق عام في المملكة ثم اصطدم بسيارة متوقفة حيث عرضها لأضرار بالغة وفر هاربا من موقع الحادث.

وتسبب تصرف القائد المتهور في حالة من الغضب بين المواطنين الذين طالبوا الجهات المعنية بسرعة القبض على قائد المركبة المتهور وتطبيق عقوبة صارمة بحقه.

ولم يتسن لـ “تواصل” التأكد من موقع وملابسات الواقعة.

 

مواد ذات صلة

تهور وسرعة جنونية.. تصادم مروع وتضرر مركبات على دائري الرياض (فيديو)

تهور وسرعة جنونية.. تصادم مروع وتضرر مركبات على دائري الرياض (فيديو)

صدموا 10 سيارات ومركبتي أمن.. ضبط 3 مواطنين سرقوا مركبة بالرياض

صدموا 10 سيارات ومركبتي أمن.. ضبط 3 مواطنين سرقوا مركبة بالرياض

تنفيد حكم القصاص بمواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في الرياض

تنفيد حكم القصاص بمواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في الرياض

«مرور الرياض»: القبض على شخص قاد مركبته بتهور وبدون لوحات

«مرور الرياض»: القبض على شخص قاد مركبته بتهور وبدون لوحات

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>