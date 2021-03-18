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بينها باريس.. فرنسا تفرض حجراً صحياً على 16 منطقة

بينها باريس.. فرنسا تفرض حجراً صحياً على 16 منطقة
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تواصل – وكالات:

فرضت السلطات الفرنسية، حجراً صحياً في 16 منطقة في البلاد بينها العاصمة باريس اعتباراً من يوم الجمعة ولمدة شهر.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم الخميس، إن إجراءات الحجر ستشمل مناطق إيل دو فرانس، والألب ماريتيم وباريس وضواحيها، فضلاً عن شمال البلاد.

وسيسمح خلال الحجر بالخروج لأوقات محدودة للتنزه في قطر لا يتعدى 10 كلم مع استخدام وثيقة ترخيص بالخروج.

وأوضح كاستيكس أن فرنسا تمر بموجة ثالثة لكورونا، وأن 75 بالمئة من الإصابات تشكلها السلالة البريطانية.

من جهته، أكد وزير الصحة أوليفييه فيران أن بلاده ستجيز عقاقير جديدة للحالات التي لا تتحسن بالبروتوكولات السارية، مضيفا أن هذه العقاقير جرى التأكد من سلامتها وفعاليتها عبر دراسات أمريكية وأوروبية.

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