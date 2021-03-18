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صدموا 10 سيارات ومركبتي أمن.. ضبط 3 مواطنين سرقوا مركبة بالرياض

صدموا 10 سيارات ومركبتي أمن.. ضبط 3 مواطنين سرقوا مركبة بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتداداً للجهود الأمنية في مكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، فقد تمكنت فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض – بفضل الله – من القبض على (3) مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، لقيامهم بسرقة مركبة في وضع التشغيل أمام أحد المتاجر غرب مدينة الرياض.

وأوضح أنهم خلال الهرب صدموا (10) مركبات خلال الهرب، ومركبتين أمنيتين عند القبض على أحدهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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